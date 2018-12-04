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Источник Правда.Ру

Более 100 тысяч московских школьников посетили музеи бесплатно

Россия » Центр » Москва

В рамках проекта мэра Москвы «Музеи - детям» музеи и галереи столицы с начала сентября бесплатно посетили более 102 тысяч школьников. На экспозиции и обратно к образовательной организации ребят также бесплатно доставили предоставленные городом современные комфортабельные и безопасные автобусы.

Об этом в ходе селекторного совещания в департаменте образования города Москвы (ДОгМ) рассказал заместитель начальника ГКУ дирекции ДОгМ по правовым вопросам Руслан Фатхулллин.

«Москва - это, наверное, единственный город, который решил эту задачу. Вы спокойно можете запланировать и посещение музея, и заказ надежных городских автобусов - решить задачу без привычной в прошлые годы головной боли по поездкам в музеи. Прошу активно этим пользоваться», - обратился к директорам школ руководитель департамента образования города Москвы Исаак Калина.

В рамках проекта «Музеи - детям» столичные школьники могут бесплатно посетить более 90 музеев, галерей и выставочных залов, в том числе Дарвиновский музей, Музей космонавтики, Зоопарк, Музей обороны Москвы и др. Возможности города позволяют бесплатно перевозить в музеи и обратно более 80 тысяч учащихся в месяц. Посещение музеев является одной из важных форм дополнительного образования в Москве.

 

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