У легендарного НИИ Гидропроект обрушился козырек

Под тяжестью снега обрушился навес над центральным входом научно-исследовательского института "Гидропроект".
Здание, отметим, расположено в Москве, на пересечении Ленинградского и Волоколамского шоссе.
Согласно предоставленной информации, козырек здания обрушился в ночь в 31 января на 1 февраля. В результате инцидента никто не пострадал.
Внушительных размеров металлическая конструкция, по словам очевидцев произошедшего, просто-напросто сложилась от тяжести лежавшего на ней снега. Любопытно, что снег хотели убрать с козырька буквально вчера, но передумали, отметив неустойчивость конструкции. Тогда специалисты отказались от идеи убрать снег с навеса над крыльцом центрального входа и огородили опасный участок здания НИИ.
Известно, что на данный момент на месте обрушения работают столичные экстренные службы. Представители служб заняты разбором завалов. На полную ликвидацию последствий обрушению навеса, согласно предварительным оценкам, уйдет как минимум несколько дней.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в небольшом городке Ленинградской области обрушился потолок общественного бассейна. Куски бетона и кирпича посыпались прямиком на головы людей, находящихся в этот момент в воде. Двое детей серьезно пострадали.
Фото: социальные сети
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