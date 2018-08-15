Драма в детсаде Липецкой области: сторож убил воспитательницу

В городе Грязи Липецкой области найдены два трупа. Они были спрятаны в одном из помещений здания. На телах замечены колото-резаные раны от ножа.
До последнего времени не удавалось установить причину трагедии, но совсем недавно источник издания NationNews сообщил, что 29-летний сторож повздорил с 34-летней воспитательницей.
После этого мужчина схватился за нож и убил женщину. Позднее, поняв, что натворил, решил убить и себя. Известно, что заволновался муж погибшей, когда она не вернулась с работы.
Стоит отметить, что оба были вполне дружелюбными людьми, знакомые отзываются о них положительно. Мужчина закончил школу с отличием, а институт – с красным дипломом. Он работал на этой должности ради трудового стажа, а в свободное время занимался бизнесом.
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