Драма в детсаде Липецкой области: сторож убил воспитательницу

В городе Грязи Липецкой области найдены два трупа. Они были спрятаны в одном из помещений здания. На телах замечены колото-резаные раны от ножа.

До последнего времени не удавалось установить причину трагедии, но совсем недавно источник издания NationNews сообщил, что 29-летний сторож повздорил с 34-летней воспитательницей.

После этого мужчина схватился за нож и убил женщину. Позднее, поняв, что натворил, решил убить и себя. Известно, что заволновался муж погибшей, когда она не вернулась с работы.

Стоит отметить, что оба были вполне дружелюбными людьми, знакомые отзываются о них положительно. Мужчина закончил школу с отличием, а институт – с красным дипломом. Он работал на этой должности ради трудового стажа, а в свободное время занимался бизнесом.