Строительство дома на Агашкиной горе заморожено

Банк-санатор "Российский капитал" отказывается перечислять деньги застройщику.

ООО «Стройиндустрия-Холдинг» приостановил возведение проблемного дома №8 в микрорайоне «Агашкина гора» из-за отсутствия средств. Причина – прекращение финансирование проекта банком-санатором АКБ «Российский капитал». Как сообщает пресс-служба губернатора, на протяжении последних трех месяцев подрядная организация выполняла работы за счет собственных средств.

В связи с этим администрация Костромской области обратилась в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации с просьбой вмешаться в ситуацию по завершению строительства объектов группы компаний «СУ-155», сообщает СМИ44.

По данным департамента строительства Костромской области, в настоящее время осуществлен монтаж 10-го этажа здания, части цокольных плит и начат монтаж панелей 2-го этажа по 3 секции, проведены мероприятия по усилению монолитной фундаментной плиты.

Как сообщает пресс-служба губернатора Костромской области, по требованию губернатора Сергея Ситникова в Минстрой направлено письмо с просьбой принять дополнительные меры по возобновлению финансирования и завершения строительства жилого дома с участием средств граждан. ОАО «Ивановская домостроительная компания» заявила о приостановлении строительства в Костроме многоквартирных домов в микрорайоне «Агашкина гора» на неопределенный срок в мае 2015 года.

Сразу же к решению вопроса подключилась администрация Костромской области. АКБ «Российский капитал» совместно с администрацией региона утвердили дорожную карту по возобновлению строительства жилых домов группы компаний СУ-155 на территории Костромской области. В декабре 2017 года «Стройиндустрия-Холдинг» возобновила строительно-монтажные работы жилого дома. На протяжении последних трех месяцев подрядная организация выполняла работы за счет собственных средств. Но из-за отсутствия финансирования со стороны банка-санатора была вынуждена вновь их приостановить.