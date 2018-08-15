Пьяный пассажир не заметил угона авто, в котором сидел

В полицию с заявлением о пропаже автомобиля обратилась жительница Кировского района, сообщает Калуга 24. Женщина рассказала полицейским, что иномарку угнали возле магазина, в который она зашла на несколько минут. Двигатель автоледи заглушать не стала. В это время какой-то мужчина прыгнул на водительское сиденье и уехал.
В салоне машины находился пьяный муж хозяйки. Пока незнакомец катался по Кирову, мужчина спал. Пришел он в себя только, когда машина выехала за город. Увидев, что его пассажир очнулся, незнакомец сбежал, оставив ключи в замке зажигания.
Вскоре угонщик был задержан. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Калужской области, им оказался ранее судимый 31-летний кировчанин. По этому факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
США обещают Турции: "одними помидорами она не отделается". Возможно прекращение участия Турции в программе по льготному импорту товаров из развивающихся стран.
В США завершились военные учения - армия отрабатывала войну с российскими войсками. Раньше войска США всерьез учились уничтожать авиацию, флот и города России.
Социологи предупредили Кремль - доверие россиян к власти продолжает пикировать. Возьмутся ли россияне за топоры и вилы?
Почему еврейское лобби США поддерживает антисемитизм? Почему падает качество политических элит, их компетентность и ответственность во всем мире? К чему это может привести. Насколько опасна разбалансировка мировой политической системы? Каковы риски конфликтов на Ближнем Востоке и во всем мире? Об этом "Правде.Ру" рассказал эксперт.