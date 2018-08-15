Пьяный пассажир не заметил угона авто, в котором сидел

В полицию с заявлением о пропаже автомобиля обратилась жительница Кировского района, сообщает Калуга 24. Женщина рассказала полицейским, что иномарку угнали возле магазина, в который она зашла на несколько минут. Двигатель автоледи заглушать не стала. В это время какой-то мужчина прыгнул на водительское сиденье и уехал.

В салоне машины находился пьяный муж хозяйки. Пока незнакомец катался по Кирову, мужчина спал. Пришел он в себя только, когда машина выехала за город. Увидев, что его пассажир очнулся, незнакомец сбежал, оставив ключи в замке зажигания.

Вскоре угонщик был задержан. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Калужской области, им оказался ранее судимый 31-летний кировчанин. По этому факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.