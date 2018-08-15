В Костроме разбирались с ивановским пьяницей

Молодого человека задержали за сопротивление сотрудникам полиции.

В Костроме суд оштрафовал 28-летнего жителя Ивановской области за сопротивление сотрудникам полиции. Как сообщает пресс-служба Димитровского районного суда, инцидент произошел под утро 9 августа на автозаправке на улице Магистральной.

Нетрезвый молодой человек на «ВАЗ 2107» врезался в бензоколонку, после чего сотрудники заправки вызвали полицию. Инспекторы ДПС попытались пообщаться с водителем, однако тот отказался называть своё имя и показывать документы, а когда полицейские пригласили его проехать в отделение, ивановец попытался скрыться.

В итоге парень оказался на скамье подсудимых – в отношении него возбудили дело об административном правонарушении по ст. 19.3 ч. 1 КоАП. В суде он признал свою вину и получил штраф в размере 1 тысяча рублей.

Это не последнее судебное разбирательство для молодого человека. Ему грозит 30 тысяч рублей штрафа и лишение водительских прав за отказ от медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.