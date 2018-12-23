Депутат Госдумы посетовал на «чиновничий дебилизм»

Депутат Государственной думы Российской Федерации Николай Валуев посетовал на дебилизм отечественных чиновников. Так, отметим, бывший боксер прокомментировал громкую историю с отправкой детей брянских чиновников в Турцию на деньги благотворительного фонда.

Ранее, напомним, "Правда.Ру" писала подробно об этом инциденте. Так, депутаты небольшого городка в Брянской области отправили на заграничный курорт вместо детей из неблагополучных семей своих отпрысков. Мэр населенного пункта, чья дочь также полетела в Турцию, ничего предосудительного, отметим, в этом не нашел.

Экс-боксера Николая Валуева эта ситуация, судя по всему, чрезвычайно возмутила. Отреагировал он, во всяком случае, на историю о беспределе брянских чиновников весьма и весьма эмоционально. Так, в своем аккаунте в социальной сети Twitter депутат Государственной думы Российской Федерации заявил: "Господи, когда же закончится этот чиновничий Дебилизм!".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что пенсионерка из России пожаловалась Николаю Валуеву на тяжелую жизнь. Так, по словам россиянки, у нее практически нет денег. Депутат Госдумы РФ же посоветовал ей не стыдиться этого. Николай Валуев позволил себе процитировать легендарного кинорежиссера и писателя Василия Шукшина: "Бедным быть не стыдно, стыдно быть дешевым".

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