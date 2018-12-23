Дети провинциальных депутатов отдохнули в Турции на деньги благотворителей

Дети чиновников из небольшого городка Клинцы Брянской области отдохнули на заграничном курорте на те деньги, что неравнодушные россияне направили в благотворительный фонд.
Об инциденте пишут местные средства массовой информации.
Так, сообщают брянские журналисты, дети местных депутатов отправились на знойные берега Турции. Деньги на поездку, что примечательно, были взяты из средств Фонда имени посла России в Турции Андрея Карлова. Благотворительная организация, отметим, призвана помогать несовершеннолетним, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.
Изначально предполагалось, что именно дети из малообеспеченных семей отправятся в Турцию. Но отдыхать у Средиземного моря отправились не они, а отпрыски брянских депутатов. Никого из малообеспеченных семей об акции не предупредили, а чиновники города Клинцы Брянской области самостоятельно отбирали тех, кто поедет в Турцию.
Среди тех, кто полетел на заграничный курорт, оказалась и дочка главы городка в Брянской области Олега Шкуратова. Он, что примечательно, ничего предосудительного в этом не увидел. Мэр Клинцов заявил, что она у него победитель и призер множества соревнований по легкой атлетике. И все прочие дети, отправившиеся в Турцию, отметил Олег Шкуратов, отбирались якобы по такому же принципу — за успехи в учебе или спорте.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что батюшка из небольшого городка в Новосибирской области требовал от прихожан церкви купить ему велосипед, холодильник и автомобиль. Примечательно, что водительских прав у священнослужителя нет — с просьбой оплатить ему учебу в автошколе он также обратился к своей пастве.
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