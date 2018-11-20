В Совфеде упрекнули недовольных бедностью россиян "ужасом войны"

В ответ на призывы увеличить стоимость потребительской корзины, Екатерина Лахова, член Совета Федерации от Брянской области, заявила, что считает подобные мнения популизмом. По словам Лаховой, людям, питающимся на 3500 рублей, стоит вспомнить о том, какая потребительская корзина была во время войны. В то время, считает сенатор, люди выживали, как могли, терпели многочисленные лишения, а результатом стало то, что они были очень разумные и имели "светлую голову". По мнению Лаховой, причиной разумности людей того времени как раз и стали "стрессы и лишения".

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, как депутат саратовской думы Николай Бондаренко решил провести эксперимент и питаться месяц на установленную государством минимальную сумму потребительского набора, то есть 3500 рублей. Заявленный месяц ещё не кончился, но Бондаренко убедительно высказался — этой суммы недопустимо мало, её необходимо увеличить до 10 тысяч рублей, а прожиточный минимум, по мнению саратовского депутата, должен быть на уровне 20 тысяч рублей.

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