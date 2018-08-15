Брянские чиновники судились с женщиной из инвалидной коляски

Прокуратура Погарского района Брянской области судилась с чиновниками из-за инвалидной коляски для женщины.
Женщина – инвалид первой группы вынуждена была обходиться без коляски с марта 2017 года, хотя государство гарантирует ее получение.
Прокурор обратился в суд с иском к департаменту семьи, социальной и демографической политики Брянской области.
Советский районный суд Брянска обязал чиновников выдать женщине кресло-коляску с ручным приводом и откидной прогулочной спинкой.
Только после этого инвалид получила положенную по закону коляску.
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