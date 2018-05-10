"То, что мы все сегодня видели - это верхняя часть айсберга нашей подготовки. Множество военнослужащих, военных полицейских и других специалистов были задействованы в организации и проведении всех мероприятий в День Победы. Сегодня мы говорим им спасибо", - сказал командующий Парадом Победы генерал-полковник Олег Салюков.
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