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Главком Сухопутных войск РФ: подробности проведения Парада Победы

Россия » Центр

"То, что мы все сегодня видели - это верхняя часть айсберга нашей подготовки. Множество военнослужащих, военных полицейских и других специалистов были задействованы в организации и проведении всех мероприятий в День Победы. Сегодня мы говорим им спасибо", - сказал командующий Парадом Победы генерал-полковник Олег Салюков.


Главком Сухопутных войск РФ: подробности проведения Парада Победы

Подробности смотрите в репортаже Pravda.ru

 

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Темы праздники 2018 Парад Победы
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