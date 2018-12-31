Треть импортных товаров оказались низкого качества - Роспотребнадзор

31 декабря Роспотребнадзор опубликовал результаты изъятия некачественных продуктов за 2018 год. Примечательно, что более 30% некачественной продукции приходится на товары иностранного производства. Сотрудники Роспотребнадзора отмечают, что доля импортных товаров низкого качества увеличивается с каждым годом.

Например, еще в 2008 году, на 100% изъятой продукции приходилось всего 10% импортных товаров. Всего в текущем году, Роспотребнадзор взял пробы более 2 миллионов товаров. Почти 4% исследованной продукции не соответствовали физико-химическим нормам. Наибольшее количество нарушений по микробиологическим показателям было выявлено в рыбной, мясной и молочной продукции.

В Роспотребнадзоре подчеркивают, что это предварительные данные, которые будут обновлены по завершению календарного года.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о предостережениях Роспотребнадзора при покупке красной икры.

Фото: mos.ru

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