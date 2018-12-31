Глава Китая поздравил Путина и всех россиян с Новым годом открыткой

31 декабря президент России Владимир Путин получил поздравительную телеграмму от своего китайского коллеги. Си Цзиньпин поздравил российского лидера и всех россиян с наступающим 2019 годом, а также выразил надежду, что российско-китайские отношения будут только укрепляться.

"Надеюсь продолжить сотрудничество между нашими странами в двустороннем формате. Китай заинтересован в укреплении отношений с Российской Федерацией по всем направлениям. Это выгодно как для граждан России, так и для китайского народа", - написал Си Цзиньпин.

По мнение Цзиньпина, 2018 год стал ключевым и определил дальнейшие вехи развития российско-китайских отношений. Вырос уровень взаимного доверия между Пекином и Москвой, были заключены выгодные сделки и договоренности, а также увеличился уровень регионального взаимодействия.

В завершении поздравления, китайский лидер заявил, что 2019 год знаменует новую эпоху в развитии сотрудничества между Китаем и Россией.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о российско-китайском сотрудничестве в море, и чем это грозит США.

Фото: kremlin.ru

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