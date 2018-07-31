Будет малая война? Минобороны заказало тысячи боевых медалей

Тендер на изготовление 2 500 медалей "Участнику военной операции" объявлен Министерством обороны России. Информация стала известна благодаря соответствующей публикации на сайте госзакупок.
На создание наград выделено 645 000 рублей. Кроме того, планируется выпустить полтысячи медалей "Участнику миротворческой операции", 2 000 — "За боевые заслуги" и иные общей стоимостью 9,96 млн рублей.
Кто освоит эту сумму и изготовит награды для достойных россиян, станет ясно 27 августа. Известно, что в итоге будут выпущены двадцать один вид медалей, шесть — памятных знаков в виде штандарта, 19 — знаков отличия в виде креста, более 4 300 разнообразных бланков удостоверений.
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