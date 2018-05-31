Кудрин: россиян ждут массовые увольнения - так надо

Количество работников сократят на 30% за ближайшие шесть лет из-за цифровизации услуг в России. Председатель счетной палаты Алексей Кудрин заявил об этом в интервью для французского издания "Les Echos".

Такая мера дополнительно позволит "упростить процедуры", заявил Кудрин. Председатель Счетной палаты заметил, что направить людей на достижение результатов в сфере управления, а также проверить их мотивацию поможет новая кадровая политика государства. Также она позволит сократить коррупцию на всех уровнях системы.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Россия при переходе к цифровой экономике должна максимально стимулировать экспортную экспансию. В противном случае цифровизация за 12 лет "высвободит" 12,5 млн работников, считают эксперты. По мнению специалистов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), ухудшение демографической ситуации абсорбирует только 1,5 млн из них. Остальным придется искать работу.

То есть перед властями может встать непростой выбор: допустить социальный кризис или остановить развитие из «социальных» соображений. Как пояснил руководитель направления ЦМАКПа Дмитрий Белоусов в докладе об эффектах цифровизации для экономики, из сферы торговли и ремонта уйдут более чем 3 млн работников. В свою очередь обрабатывающие производства потеряют более 2 млн работников к 2030 году.

За ними следуют строительство, сельское хозяйство и транспорт: в каждой из этих сфер численность занятых сократится к 2030 году почти на 1,2 млн человек.