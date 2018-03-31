ВМФ России пополнят 50 боевых кораблей

Военно-морской флот России получит 50 боевых кораблей в течение ближайших двух лет.
"В их числе атомные подводные ракетные крейсера с баллистическими ракетами, атомные и дизельные подлодки, новые современные фрегаты, малые ракетные корабли, а также суда обеспечения. По словам Королева, получение новых боевых судов является первостепенной задачей для флота", — цитирует РИА Новости главнокомандующего Владимира Королева.
На боевое дежурство ВМФ уже заступили два новых многоцелевых фрегата, шесть дизельных подлодок, способных нести крылатые ракеты, а также более 10 патрульных судов различного военного назначения.
"Кроме того, до конца года ВМФ примет на вооружение новейшее спасательное снаряжение "ССП-М", которое разработано для обеспечения самостоятельного выхода подводников из отсеков аварийной субмарины", — сказал Королев.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что научно-производственное объединение "Базальт" приступило к серийному выпуску двуствольного противодиверсионного гранатомета ДП-64 "Непрядва", получив крупный заказ от минобороны РФ. Об этом на международной выставке оборонной промышленности IDEX-2015, проходящей в Абу-Даби, во вторник сообщил начальник научно-конструкторского отдела "Базальта" Павел Сидоров. Ранее такой гранатомет уже поступал в войска, но лишь малыми партиями — по точечным заказам для вооружения корабельных подразделений морской пехоты, некоторых частей ФСО и пограничной службы ФСБ.
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