В Госдуме предложили вернуть расстрел для коррупционеров

31 января заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по обороне Александр Шерин предложил применять к коррупционерам высшую меру наказания — смертную казнь, а также хоронить провинившихся на отдельных кладбищах.
"Все любят ссылаться на экономические показатели Китая. Но необходимо четко понимать, как китайскому народу удалось достигнуть таких высот. Прежде всего — смертная казнь для коррупционеров", — заявил Шерин.
"Я надеюсь, что Российская Федерация применить опыт китайских чиновников, и введет смертную казнь за коррупцию. Предлагаю также хоронить коррупционеров на отдельных кладбищах", — добавил депутат.
Александр Шерин пояснил, что гуманных способов для эффективной борьбы с коррупцией не существует. Ничто не заставит чиновников задуматься о том, брать взятку или нет, кроме как опасность для жизни, — считает депутат.
Напомним, эксперт "Правды.Ру" Александр Кабанов уже рассказывал, почему смертная казнь для чиновников-коррупционеров не будет эффективна. Александр Кабанов предложил более действенный способ борьбы с коррупцией.
Читайте также:
Смертная казнь не актуальна для чиновников-теневиков. Есть способ лучше
Коррупция в России: Борьба неизбежна, победа возможна
Как медицина стала самой коррумпированной сферой
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Российские СМИ сообщили об инциденте в небе над Дальним Востоком. Восемь истребителей США и Японии оказались бессильны перед маневрами российского Су-35.
Российские СМИ сообщили об инциденте в небе над Дальним Востоком. Восемь истребителей США и Японии оказались бессильны перед маневрами российского Су-35.
Российские СМИ сообщили об инциденте в небе над Дальним Востоком. Восемь истребителей США и Японии оказались бессильны перед маневрами российского Су-35.
Почему японцы не хотят признать неизбежное и откажутся ли в обозримом будущем от притязания на российские острова? Япония до сих пор так и не признала свои военные преступления и не раскаялась в них. Об этом в видеоэфире "Правды.Ру" рассказывал историк и дипломат Николай Платошкин.