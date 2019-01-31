Мир Политика Экономика Недвижимость Садоводство Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

В Госдуме предложили вернуть расстрел для коррупционеров

Россия

31 января заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по обороне Александр Шерин предложил применять к коррупционерам высшую меру наказания — смертную казнь, а также хоронить провинившихся на отдельных кладбищах.

В Госдуме предложили вернуть расстрел для коррупционеров. 398153.jpeg

"Все любят ссылаться на экономические показатели Китая. Но необходимо четко понимать, как китайскому народу удалось достигнуть таких высот. Прежде всего — смертная казнь для коррупционеров", — заявил Шерин.

"Я надеюсь, что Российская Федерация применить опыт китайских чиновников, и введет смертную казнь за коррупцию. Предлагаю также хоронить коррупционеров на отдельных кладбищах", — добавил депутат.

Александр Шерин пояснил, что гуманных способов для эффективной борьбы с коррупцией не существует. Ничто не заставит чиновников задуматься о том, брать взятку или нет, кроме как опасность для жизни, — считает депутат.

Напомним, эксперт "Правды.Ру" Александр Кабанов уже рассказывал, почему смертная казнь для чиновников-коррупционеров не будет эффективна. Александр Кабанов предложил более действенный способ борьбы с коррупцией.

Читайте также:

Смертная казнь не актуальна для чиновников-теневиков. Есть способ лучше

Коррупция в России: Борьба неизбежна, победа возможна

Взятке бой! Она страну точит

Как медицина стала самой коррумпированной сферой

Все больше украинцев готовы Все больше украинцев готовы "отпустить" Донбасс для прекращения войны

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы закон Китай Россия Госдума коррупция смертная казнь
Обсудить
Актуальная аналитика
Недвижимость
Сделка с жильем: продаем и покупаем квартиру выгодно
Дальний Восток
Япония и Курилы - вещи несовместные
Новости спорта
Лучшие упражнения, которые сделают талию тоньше
Новости Все >
В Госдуме предложили вернуть расстрел для коррупционеров
Помещения санатория в Гурзуфе выставлены на продажу с аукциона
На вызов о проколотом колесе автомобиля ФСО приехали 7 нарядов полиции
Судьи: россияне должны доказывать право на посещение суда
Казань стала лидером по росту цен на вторичное жилье среди городов-миллионников﻿
"Асса", "Княжна Мери" и новый театр легендарного Соловьева
В Саудовской Аравии казнили домработницу из Филиппин
Власть будет учить школьников ненавидеть взятки
Хостелы и мини-гостиницы запретят открывать в жилых домах
Все больше украинцев готовы "отпустить" Донбасс для прекращения войны
Читательский топ
Боярыня Морозова: правда и вымысел
Талант и дворянка: история любви Александрова и Орловой
Идущий из Грузии "смертельный грипп" создан в биолаборатории США?
Без ядерного удара Россия проиграет войну с Японией
Почему в Италии снижают пенсионный возраст, а в России повышают?
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Военные новости
СМИ: "Су-35 унизил восемь истребителей США и Японии"

Российские СМИ сообщили об инциденте в небе над Дальним Востоком. Восемь истребителей США и Японии оказались бессильны перед маневрами российского Су-35.

СМИ: "Су-35 унизил восемь истребителей США и Японии"
Опасный прецедент: минфин США нарушил законодательство РФ
Металлы
Опасный прецедент: минфин США нарушил законодательство РФ
Южная Америка
Судьба Николаса Мадуро в руках Игоря Сечина
Интересное и полезное
Потерявшегося в лесу мальчика спас черный медведь
Военные новости
СМИ: "Су-35 унизил восемь истребителей США и Японии"

Российские СМИ сообщили об инциденте в небе над Дальним Востоком. Восемь истребителей США и Японии оказались бессильны перед маневрами российского Су-35.

СМИ: "Су-35 унизил восемь истребителей США и Японии"
Опасный прецедент: минфин США нарушил законодательство РФ
Металлы
Опасный прецедент: минфин США нарушил законодательство РФ
Кошелек
Почему в Италии снижают пенсионный возраст, а в России повышают?
Общество
СМИ: сигареты в России будут продавать лишь в одной сети
Военные новости
СМИ: "Су-35 унизил восемь истребителей США и Японии"

Российские СМИ сообщили об инциденте в небе над Дальним Востоком. Восемь истребителей США и Японии оказались бессильны перед маневрами российского Су-35.

СМИ: "Су-35 унизил восемь истребителей США и Японии"
Евгений Пепеляев: забытый герой советской авиации
Советское наследие
Евгений Пепеляев: забытый герой советской авиации
Российское наследие
Боярыня Морозова: правда и вымысел
Мировое наследие
Вьетнамская война: как это было
Любовь Степушова Где голова у газового "спрута" России? Любовь Степушова Александр Артамонов Россия разминирует Лаос Александр Артамонов Соломон Соловьев Оксимирон, Тимберлейк и Ванга. Что у них общего? - Гороскоп дня Соломон Соловьев
Комментарии
Глава госдепа призвал армию Венесуэлы восстать против Мадуро
Без ядерного удара Россия проиграет войну с Японией
Где голова у газового "спрута" России?
Почему в Италии снижают пенсионный возраст, а в России повышают?
В Госдуме предложили вернуть расстрел для коррупционеров
Где голова у газового "спрута" России?
TheOdyssey: Моссад и Mi-6 объединились для спецоперации против России
Судьба Николаса Мадуро в руках Игоря Сечина
В Госдуме предложили вернуть расстрел для коррупционеров
Министра Украины накормили руинами Кремля
В Киеве рассказали об "около 11 покушениях" на Порошенко в 2018 году
Министра Украины накормили руинами Кремля
Идущий из Грузии "смертельный грипп" создан в биолаборатории США?
Идущий из Грузии "смертельный грипп" создан в биолаборатории США?
В США протестуют против интервенции в Венесуэле
Почему в Италии снижают пенсионный возраст, а в России повышают?
Как избавиться от гегемонии правительства "Единой России"
Регионам поменяли порядок налогообложения недвижимости
Почему в Италии снижают пенсионный возраст, а в России повышают?
Власть будет учить школьников ненавидеть взятки
В Киеве рассказали об "около 11 покушениях" на Порошенко в 2018 году
История и современность Все >
Почему при Сталине процветали воры в законе
Почему при Сталине процветали воры в законе
Американцы не смогли купить обещанный Украиной танк
Американцы не смогли купить обещанный Украиной танк
Россия разминирует Лаос
Россия разминирует Лаос
Португалия готова ввести войска в Венесуэлу
Португалия готова ввести войска в Венесуэлу
TheOdyssey: Моссад и Mi-6 объединились для спецоперации против России
TheOdyssey: Моссад и Mi-6 объединились для спецоперации против России
Военные академики обвинили создателей "супероружия Путина" в преступлениях
Военные академики обвинили создателей "супероружия Путина" в преступлениях
Суперавианосец "Джеральд Форд" не может запускать самолеты
Суперавианосец "Джеральд Форд" не может запускать самолеты
"Битва у острова Мэй": подводная катастрофа британского флота
"Битва у острова Мэй": подводная катастрофа британского флота
Приключения датского принца Вальдемара в России
Приключения датского принца Вальдемара в России
Как Су-27 отгонял самолет НАТО от правительственного рейса
Как Су-27 отгонял самолет НАТО от правительственного рейса
Конгресс США хочет отобрать у Трампа право на ядерный удар
Конгресс США хочет отобрать у Трампа право на ядерный удар
Женское Все >
Дельфиниум - красивый дом для лютиков
Дельфиниум - красивый дом для лютиков
Если любите клематисы, то вот вам новый сорт
Если любите клематисы, то вот вам новый сорт
Ваш цветок никогда не цвел? Заставьте его
Ваш цветок никогда не цвел? Заставьте его
Чай из маргаритки имеет лечебные свойства
Чай из маргаритки имеет лечебные свойства
Кожура апельсина выведет мошек в комнатных цветах
Кожура апельсина выведет мошек в комнатных цветах
У 56-летней американки стерлись из памяти 40 лет ее жизни
У 56-летней американки стерлись из памяти 40 лет ее жизни
Аллергия на холод: миф или реальность?
Аллергия на холод: миф или реальность?
3 увлекательных занятия, которыми стоит заняться с детьми на каникулах
3 увлекательных занятия, которыми стоит заняться с детьми на каникулах
Матвиенко решила позаботиться о пенсионер
Матвиенко решила позаботиться о пенсионер
Кекс с сухофруктами и орехами
Кекс с сухофруктами и орехами
От недостатка сна страдает мозг
От недостатка сна страдает мозг
Современные технологии на страже облысения
Современные технологии на страже облысения
На руле автомобиля в 4 раза больше микробов, чем на сиденье унитаза
На руле автомобиля в 4 раза больше микробов, чем на сиденье унитаза
Японские ученые решили вопрос бесплодия, создав яйцеклетки из крови
Японские ученые решили вопрос бесплодия, создав яйцеклетки из крови
Мужское Все >
Сигареты могут исчезнуть из обычных магазинов
Сигареты могут исчезнуть из обычных магазинов
Зимняя ловля на мормышку
Зимняя ловля на мормышку
Семь лайфхаков как хранить вещи в маленькой квартире
Семь лайфхаков как хранить вещи в маленькой квартире
Как привлечь удачу и деньги в дом
Как привлечь удачу и деньги в дом
Как выбрать стиль интерьера
Как выбрать стиль интерьера
Как сделать маленькую спальню более просторной
Как сделать маленькую спальню более просторной
Акценты в интерьере кухни
Акценты в интерьере кухни
16 шагов для начинающего бодибилдера
16 шагов для начинающего бодибилдера
Как нужно питаться, чтобы набрать массу? 15 актуальных советов
Как нужно питаться, чтобы набрать массу? 15 актуальных советов
Президентом Украины станет шоумен?
Точка зрения
Президентом Украины станет шоумен?
Москва ждет крылатую ракету из США?
Точка зрения
Москва ждет крылатую ракету из США?
Белград уверовал, что Путин остановит наступление албанцев
Точка зрения
Белград уверовал, что Путин остановит наступление албанцев
Кто такие "Желтые жилеты"
Точка зрения
Кто такие "Желтые жилеты"
Почему Елену Бойко отдали на растерзание Украине. ВИДЕО
Точка зрения
Почему Елену Бойко отдали на растерзание Украине. ВИДЕО
Интересы
Запад уничтожает православие, цель - Россия
Запад уничтожает православие, цель - Россия
Радонежские: святые помощники в воспитании детей
Радонежские: святые помощники в воспитании детей
Собаки седеют из-за стресса
Собаки седеют из-за стресса
Правила для кошек, которые не гуляют сами по себе
Правила для кошек, которые не гуляют сами по себе
В США аллигаторы вмерзли в лед и впали в спячку
В США аллигаторы вмерзли в лед и впали в спячку
Как содержать декоративных мышей
Как содержать декоративных мышей
Рыбы способны узнать человека в лицо
Рыбы способны узнать человека в лицо
"Царь-бомба" и сегодня не дает покоя ученым
"Царь-бомба" и сегодня не дает покоя ученым
В "Сколково" разрабатывают многоразовый космический корабль
В "Сколково" разрабатывают многоразовый космический корабль
L'Occitane и Rifle Paper Co выпустили весеннюю коллекцию косметики
L'Occitane и Rifle Paper Co выпустили весеннюю коллекцию косметики
В Приморском океанариуме появились стерляди-альбиносы
В Приморском океанариуме появились стерляди-альбиносы
Вся правда о тачанках не как в кино
Вся правда о тачанках не как в кино
Когда кредиты могут "простить"
Когда кредиты могут "простить"
Череда детских смертей прошла в Челябинской области
Череда детских смертей прошла в Челябинской области
Стволовые клетки могут избавить человека от слепоты
Стволовые клетки могут избавить человека от слепоты
Дальний Восток
Япония и Курилы - вещи несовместные

Почему японцы не хотят признать неизбежное и откажутся ли в обозримом будущем от притязания на российские острова? Япо﻿ния до сих пор так и не признала свои военные преступления и не раскаялась в них. Об этом в видеоэфире "Правды.Ру" рассказывал историк и дипломат Николай Платошкин.

Япония и Курилы - вещи несовместные
Поможет ли Россия Сербии?
Балканы
Поможет ли Россия Сербии?
Европа и Иран репетируют независимость от США
Евросоюз
Европа и Иран репетируют независимость от США
США в двух шагах от мирного договора с Талибаном*
Центр. Азия
США в двух шагах от мирного договора с Талибаном*
Вилкул: "Слава Украине!", олигархам и США
Новости Украины
Вилкул: "Слава Украине!", олигархам и США
Судьба Николаса Мадуро в руках Игоря Сечина
Южная Америка
Судьба Николаса Мадуро в руках Игоря Сечина
Японцы, добиваясь островов, предают императора
Дальний Восток
Японцы, добиваясь островов, предают императора
В США протестуют против интервенции в Венесуэле
США и Канада. Новости и аналитика
В США протестуют против интервенции в Венесуэле
Бразилия обвиняет миссионера из США в геноциде индейцев
Южная Америка
Бразилия обвиняет миссионера из США в геноциде индейцев
Новый мирный договор с Японией - ревизия итогов Второй мировой?
Дальний Восток
Новый мирный договор с Японией - ревизия итогов Второй мировой?
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ