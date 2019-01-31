В Госдуме предложили вернуть расстрел для коррупционеров

31 января заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по обороне Александр Шерин предложил применять к коррупционерам высшую меру наказания — смертную казнь, а также хоронить провинившихся на отдельных кладбищах.

"Все любят ссылаться на экономические показатели Китая. Но необходимо четко понимать, как китайскому народу удалось достигнуть таких высот. Прежде всего — смертная казнь для коррупционеров", — заявил Шерин. "Я надеюсь, что Российская Федерация применить опыт китайских чиновников, и введет смертную казнь за коррупцию. Предлагаю также хоронить коррупционеров на отдельных кладбищах", — добавил депутат.

Александр Шерин пояснил, что гуманных способов для эффективной борьбы с коррупцией не существует. Ничто не заставит чиновников задуматься о том, брать взятку или нет, кроме как опасность для жизни, — считает депутат.

Напомним, эксперт "Правды.Ру" Александр Кабанов уже рассказывал, почему смертная казнь для чиновников-коррупционеров не будет эффективна. Александр Кабанов предложил более действенный способ борьбы с коррупцией.

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