Судьи: россияне должны доказывать право на посещение суда

Совет судей России предлагает обновить правила пребывания в суде, чтобы ограничить вход в здание суда для людей, которые не имеют на это законного права. Суди предлагают сделать вход в здание суда по документу, однако какой именно это должен быть документ судьи не сообщают.

Также в новых правилах пребывания в суде есть пункт о запрете на вход для людей чей внешний вид не соответствует санитарно-гигиеническим нормам, или "оскорбляет человеческое достоинство". Эксперты уже проявили интерес к тому, как будет осуществляться проверка на соблюдение санитарно-гигиенических норм при входе в здание суда.

Изменились и правила пребывания в суде для представителей СМИ. Теперь журналисты смогут проходить в здание суда при предъявлении удостоверения, а также только в рабочие дни. При этом, вести фото и видеосъемку разрешается только с позволения главы суда.

Абсолютную свободу в перемещениях по зданиям суда будут иметь сами судьи, их помощники, чиновники, таможенники, налоговики, сотрудники Федеральной службы безопасности, адвокаты, следователи и прокуроры.

Президент Федеральной палаты адвокатов Юрий Пилипенко заявил, что новые правила противоречат принципу гласности судопроизводства, который прописан в Конституции РФ.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о самых известных мифах российского правосудия.

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