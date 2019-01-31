Почему россиянам запретят курить за рулем

31 января депутат Государственной думы Дмитрий Свищев от партии ЛДПР предложил запретить россиянам курить во время управления транспортным средством.
"Никто не будет спорить с тем, что сама сигарета и другие предметы, которые использует водитель во время курения: зажигалка, спички, пепельница, отвлекают внимание водителя от управления транспортным средством. Разумеется, это создает дополнительную опасность для участников движения", — заявил депутат.
Дмитрий Свищев привел весьма весомый аргумент. По его мнению, власти уже давно запретили использование мобильных телефонов за рулем, однако сигареты несут такую же опасность, как и мобильные телефоны.
Ранее председатель Общероссийского общественного движения "Движение автомобилистов России" Виктор Похмелкин комментировал "Правде.Ру" изменения в экзамене на получение водительских прав. По мнению Похмелкина, изменения существенным образом не повлияют на уровень квалификации начинающих водителей.
Читайте также:
Изменения экзамена в ГИБДД: что в лоб, что по лбу — мнение
Дембелям запретят пользоваться соцсетями пять лет
Минтранс разработал закон о запрете высадки детей-безбилетников
Американские конгрессмены приняли закон о запрете выхода из НАТО
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Российские СМИ сообщили об инциденте в небе над Дальним Востоком. Восемь истребителей США и Японии оказались бессильны перед маневрами российского Су-35.
Российские СМИ сообщили об инциденте в небе над Дальним Востоком. Восемь истребителей США и Японии оказались бессильны перед маневрами российского Су-35.
Российские СМИ сообщили об инциденте в небе над Дальним Востоком. Восемь истребителей США и Японии оказались бессильны перед маневрами российского Су-35.
Что происходит на Балканах? Чем был вызван визит нашего президента в Сербию? Чего от него ждали сербы? Об этом в видеостудии Pravda.Ru рассказала руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения Российской академии наук, доктор исторических наук Елена Гуськова.