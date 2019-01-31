Почему россиянам запретят курить за рулем

31 января депутат Государственной думы Дмитрий Свищев от партии ЛДПР предложил запретить россиянам курить во время управления транспортным средством.

"Никто не будет спорить с тем, что сама сигарета и другие предметы, которые использует водитель во время курения: зажигалка, спички, пепельница, отвлекают внимание водителя от управления транспортным средством. Разумеется, это создает дополнительную опасность для участников движения", — заявил депутат.

Дмитрий Свищев привел весьма весомый аргумент. По его мнению, власти уже давно запретили использование мобильных телефонов за рулем, однако сигареты несут такую же опасность, как и мобильные телефоны.

Ранее председатель Общероссийского общественного движения "Движение автомобилистов России" Виктор Похмелкин комментировал "Правде.Ру" изменения в экзамене на получение водительских прав. По мнению Похмелкина, изменения существенным образом не повлияют на уровень квалификации начинающих водителей.

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