Минздрав Татарстана объяснил срыв врача на "настырного пациента"

Пациентка довела до слез врача в поликлинике города Набережные Челны. Женщине не понравились лекарства, которые выписывала врач.

Инцидент произошел в городской поликлинике №4. Дочь взрослой пациентки всегда приходит вместе с матерью к врачу и снимает всех врачей на камеру мобильного телефона, прося врачей выписывать конкретные лекарства.

В пресс-службе Министерства здравоохранения Республики Татарстан рассказали, что в начале 2019 года женщина с дочерью пришла к эндокринологу Лиане Курбановой без записи. Женщины практически ворвались в кабинет, в то время как на приеме был другой пациент. Они требовали выписать инсулины и тест-полоски, которые им хотелось, а не которые выписал врач в оскорбительной форме. Женщины хамили врачу, и, в конечном итоге, довели врача до слез.

Растерявшийся врач начала защищаться, просила женщин выйти из кабинета, но не смогла сдержать слез и пообещала уволиться.

В Министерстве здравоохранения РТ объяснили, что врач-эндокринолог Лиана Курбанова считается хорошим специалистом в данной поликлинике. Она зарекомендовала себя как грамотный, ответственный доктор. За год в письменной форме на имя главного врача поступило 7 благодарностей, — добавили в Минздраве.

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