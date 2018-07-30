Не хотим и не можем: Россия прекращает строить "Русланы"

Самолет Ан-124 "Руслан" в России производиться больше не будет. На замену ему к 2027 году намерены создать новую сверхтяжелую машину.

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По словам вице-премьера Сергея Борисова, в данный момент Россия просто-напросто не нуждается в "Руслане". Борисов заявил, что у страны и так довольно большой и перспективный парк самолетов. Вице-премьер резюмировал, что "Руслан" подвергнется серьезной модернизации — научно-исследовательские работы по его совершенствованию уже есть в плане Государственной программы вооружения.

Ан-124 или "Руслан" — спроектированный еще в Советском Союзе тяжелый дальний транспортный самолет. Целых 6 лет, с 1982 до 1988 года, "Руслану" в мире не было равных по габаритам. Создавался АН-124 для десантирования личного состава, транспортировки мобильных межконтинентальных баллистических ракет и иной тяжелой боевой техники. "Руслан" способен поднять в воздух груз в 120 тонн.

Отметим, что ранее в Министерстве обороны Российской Федерации поделились надеждой, что самолет все-таки вернется в производство. По словам представителей ведомства, в Ан-124 заинтересованы не только военные, но и гражданская авиация.

С того момента, как с конвейера сошел первый "Руслан", было создано 55 самолетов этого типа. Эксплуатируют самолет в Российской Федерации и на Украине. Последний Ан-124 был произведен в 2004 году.

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