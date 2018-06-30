Душа просила "творчества": житель Ставрополя нарисовал новую линию разметки

Неизвестный мужчина в Ставрополе на перекрестке улиц Морозова и Краснофлотской закрасил сплошную линию дорожной разметки так, что она стала напоминать прерывистую.

Поздно вечером "художник" вышел на дорогу с целью "перерисовать" установленное правило движения. Для работы он использовал балончик с краской. Пока не было машин, энтузиаст спокойно закончил свой "шедевр" и удалился.

Видео с инцидентом выложили в соцсети. Теперь пользователи гадают, зачем же загадочный "художник" вышел на дороги Ставрополя, пишет издание "1777.ru". Одни предполагают, что это автолюбитель, и так он хотел "разрешить" поворот к своему дому. Оставляют жители города и шуточные комментарии: "единственная дорожная служба, которая работает ночью" и "неуловимые Зорро и Робин Гуд снова в городе".