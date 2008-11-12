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В Пензенской области растет число заразившихся мышиной лихорадкой

Россия » Поволжье » Пенза

В Пензенской области за первые четыре месяца 2020 года зафиксировали 240 случаев геморрагической лихорадки с почечным синдромом, иначе именуемой мышиной.

  • Той самой, случай которой, зарегистрированный в марте в Китае, переполошил весь мир (об этом подробнее читайте здесь)

Как пояснили в минздраве региона, особую тревогу вызывает даже не наличие хантовируса (это возбудитель болезни — прим. ред), а тот факт, что за аналогичный период прошлого года было зарегистрировано в 3 раза меньше заболевших.

"Пензенская область является эндемичным регионом по заболеваемости мышиной лихорадкой. В 2019 году у нас зарегистрировано 814 случаев, из них в городской местности 546 случаев.- Начиная с января по апрель 2020, зарегистрировано уже 240 случаев, что больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти в три раза", - рассказал главврач Пензенского областного клинического центра специализированных видов медпомощи Сергей Рыбалкин.

 Что такое "мышиная лихорадка"

"Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (мышиная лихорадка) - это тяжелое инфекционное заболевание, протекающее с повышением температуры тела, общей интоксикацией, поражающей почки, кровеносные сосуды и другие органы, - пояснил Рыбалкин. - Источником инфекции являются мелкие грызуны, чаще всего обычные мыши".

Что надо знать,чтобы "не подцепить" эту заразу

По словам специалиста, заполучить мышиную лихорадку можно в любое время года.

Фактором передачи является слюна, моча, фекалии мышевидных грызунов. Быстро высохшие выделения поднимаются в воздух и при пылеобразовании (уборка хвороста, помещений, работа с сеном, соломой) вызывают респираторные заражения.

К слову, в регионе мышиная лихорадка "разгулялась" не впервые.

Вот, к примеру, что рассказывала "Правда.Ру" в 2001 году.

Пензенскую область охватила мышиная лихорадка

По словам начальника отдела министерства здравоохранения и социального развития Пензенской области Валентины Калинкиной, только в октябре мышиной лихорадкой заболели 43 человека. Это в два раза больше, чем в аналогичный период прошлого года.

В Пензенском областном центре специализированных видов медицинской помощи в настоящее время находится на стационарном лечении около 20 больных. Всплеск этого опасного заболевания обычно регистрируется осенью и весной, в этом году ситуация складывается особенно неблагополучно.

При появлении таких симптомов, как высокая температура, боли в мышцах в области поясницы, нужно срочно обращаться к врачу. Иначе геморрагическая лихорадка может привести и к летальному исходу. В прошлом году от этого заболевания в Пензенской области скончались два человека.

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