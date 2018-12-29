В Кремле ответили на требование Меркель освободить украинских моряков

29 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам о телефонных переговорах Владимира Путина и Ангелы Меркель. Канцлер Германии обсудила с российским лидером очередное перемирие на Донбассе, обстановку в Сирии, а также потребовала освободить задержанных украинских моряков.

«Мы приняли позицию канцлера Германии, однако не имеем конституционного права, чтобы нарушать российское и международное законодательство», - подчеркнул Песков в беседе с журналистами.

Напомним, 25 ноября три корабля военно-морского флота Украины хотели проникнуть в акваторию Российской Федерации без предварительного согласования с российскими пограничниками.

Ранее «Правда.Ру» публиковала обращение Меркель и Макрона к президенту РФ с требованием освободить украинских моряков.

Фото: facebook.com/afd.bayern

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