Спикер Госдумы осудил требования Меркель и Макрона

Спикер Государственной Думы Российской Федерации Вячеслав Володин обратил внимание Ангелы Меркель и Эмманюэля Макрона на недопустимость вмешательства в процесс правосудия. По его словам, над украинскими моряками, которые совершили попытку незаконного проникновения на территорию РФ, идет судебное разбирательство. Их дальнейшую судьбу будет решать суд по нормам международного права.

Также Вячеслав Володин призвал европейских лидеров не вмешиваться в дела суверенных государств.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала совместное обращение президента Франции и канцлера Германии к Российской Федерации с требованием прекратить удерживать украинских моряков.

Фото: BBC

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