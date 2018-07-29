Путин: служба на море по плечу только храбрым и стойким людям

Служба на море по плечу только храбрым и стойким людям, сказал российский лидер Владимир Путин, поздравляя граждан с Днем ВМФ. Президент прибыл на Главный военно-морской парад в Санкт-Петербург.

Фото: mil.ru

Также, обращаясь к участникам празднования, Верховный главнокомандующий подчеркнул особое отношение россиян к людям, посвятившим жизнь флоту. Он пояснил это тем, что лишь храбрым и стойким, дисциплинированным и сплоченным, а также благородным по плечу такое служение. Благодаря этим качествам, полученным уникальным знаниям и умению управлять военной техникой последнего поколения, российские моряки решают наисложнейшие задачи.

Особо российский лидер рассказал о роли флота в деле борьбы с терроризмом. Каждый день интересы Москвы в мировом океане отстаивают и берегут десятки кораблей и подводных лодок.

Путин напомнил: благодаря флоту уже три столетия Россия — мощная морская держава, готовая защитить себя. "Вся история флота — это история мужества, смелости и духа моряков", — сказал российский лидер.

Завершая речь, Путин поблагодарил за службу моряков, за то, что они высоко держат "звание неустрашимого и несокрушимого российского флота".

Место проведения главного военно-морской парада, который посвящен Дню ВМФ РФ, — историческая часть Санкт-Петербурга и на Кронштадтский рейд. Участники — 40 боевых кораблей и катеров различных классов, 38 воздушных судов морской авиации и около 4 000 военнослужащих.

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