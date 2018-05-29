СМИ узнали о тотальных проверках и чистке МЧС

Руководство МЧС занялось читкой кадров, возможно, она приведет к реформированию министерства. Такую информацию транслирует "Коммерсантъ", ссылаясь на собственные источники. Издание также отмечает, что руководство, еще в тот момент, когда кандидатура согласовывалась, получило разрешение на полную свободу действий. Также кандидатура Евгения Зиначева была предложена Владимиром Путиным, ранее претендент был сотрудником службы безопасности президента.

Проверяющий "отряд" будет работать под начальством руководителя Национального центра управления в кризисных ситуациях министерства генерал-лейтенанта Виктора Яцуценко. Итоговый доклад положат на стол руководству РФ.

"Коммерсантъ" пояснил, что ревизия не является чем-то из ряда вон выходящим, это обычный процесс, который сопутствует перемене руководителей. Ревизия помогает узнать, какими средствами можно оперировать, сколько людей в распоряжении, какое есть оснащение. Без этих сведений нельзя сформировать программу работы ведомства.

Региональным "филиалам" поставили задачу до конца месяца сформулировать актуальные проблемы. Их будут обсуждать с территориальными руководителями на салоне "Комплексная безопасность — 2018", он запланирован на 6-8 июня, место проведения — Ногинск.

Среди первых "шагов" реформы стала замена оранжевых беретов фуражками. Для пожарных этот шаг полон символизма, так как берет был победой военных над пожарной охраной.

Также перемены затронут комплектование штата. Центральная аттестационная комиссия, которая ранее присваивала новые звания, и на ней замыкалось пополнение штата, теперь будет лишь аттестовывать начальников главков, их замов и центрального аппарата.

Еще одна перемена коснется бережливости топлива, из-за этой политики сотрудники почти не занимались выездными практическими занятиями на объектах.

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