В Поморье можно будет собирать водоросли, выброшенные на берег

Власти Архангельской области хотят снять запрет на бесплатный сбор морских водорослей, выброшенных на берег в результате шторма. По мнению местных властей, снятие запрета будет способствовать развитию рыбоводства и рыболовства.

Инициативу властей региона поддержали в Росрыболовстве и Минсельхозе РФ. Более того, жителям региона могут разрешить ставить на берегу и во внутренних морских водах сети и сетные ловушки.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что американские врачи смогли получить из водорослей вещества, которые могут помогать больным раком

Сотрудники Университета Флориды обнаружили, что из морских водорослей можно получать молекулы, останавливающие развитие злокачественных клеток опухоли.

Главным предметом изучения исследователей стали сине-зелёные водоросли, а точнее, молекулы ларгазола, извлекаемые из этих растений. В ходе клинических испытаний выяснилось, что ларгазол способен замедлять развитие онкологических заболеваний. Более того, нормальные ткани организма от этой молекулы не страдают.

Однако целебные молекулы из водорослей получить очень непросто. К настоящему моменту специалистам удалось изолировать только один миллиграмм чудодейственного вещества. После того как учёные смогут изобрести более лёгкий способ добычи молекул, ларгазол будут применять для клинических разработок.

Лечебные свойства ларгазола, предположительно, связаны с его похожестью на другую молекулу под названием FK 228, которая воздействует на генетические ферменты, тем самым, препятствуя образованию раковой опухоли, сообщает MedLinks.ru.