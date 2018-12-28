Самарская чиновница "отправила" молодых матерей пахать в огородах

В пятницу, 28 декабря, российские СМИ рассказали самарской чиновнице Марине Антимоновой, которая резко отреагировала на критику в социальной сети Twitter. Одна из местных жительниц заявила, что пособия для молодых матерей ничтожно малы для обеспечения ребенка качественными продуктами питания. Чиновница ответила, что молодым мамам необходимо самим выращивать натуральные продукты в огороде, вместо того чтобы критиковать власть.

На Марину Антимонову сразу посыпался шквал критики. Один из пользователей прокомментировал слова чиновницы тем, что единовременного пособия на ребенка в размере 10 тыс. рублей хватает только на памперсы, и то в течение первых трех месяцев. Тогда Марина Антимонова сказала, что детей необходимо рожать не для того, чтобы обогатиться, а для того, чтобы исполнить свой материнский долг.

После резонанса в СМИ, Марина Антимонова извинилась перед общественностью и объяснила, что ее слова были вырваны из контекста. По словам чиновницы, все обращения граждан были "приняты в работу".

Ранее "Правда.Ру" публиковала новость о том, как молодые родители чуть не убили свою дочь "правильным" питанием.

Читайте также:

Родители-веганы чуть не убили дочку "правильным питанием"