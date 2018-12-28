Спецкор "Ъ" ответил - останется ли Путин после 2024 года

В издании "Коммерсантъ" была опубликована статья спецкора Андрея Колесникова, в которой были приведены аргументы относительно пятого президентского срока Владимира Путина. Колесников сообщил, что о следующем сроке российского лидера заговорили еще перед выборами 2018 года. Однако эта тема вызвала бурные обсуждения. Одни говорили, что Владимир Путин не будет продолжать управлять страной после 2024 года, но были и противники этой теории.
Спецкор приводит мнение, что Владимир Путин уже все для себя давно решил. Иными словами, его следующему президентскому сроку не помешает даже пенсионная реформа, которая существенно снизила его рейтинг одобрения.
Ранее Алексей Венедиктов заявлял, что у Владимира Путина появилось новое призвание и он не может бросить страну в такой трудный для нее момент. Поэтому то, что Владимир Путин пойдет на пятый президентский срок - это факт.
Напомним, "Правда.Ру" писала о закрытой встречи Владимира Путина с российскими олигархами.
Фото: kremlin.ru
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