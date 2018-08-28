Крымский татарин рассказал правду о жизни "под Россией"

Крымский татарин рассказал о том, как изменилась жизнь на полуострове и нравится ли ему быть гражданином России.

Мужчина уточнил, что приехал в регионе в 1987 году, пишет politcentr. ru. Поселился в небольшом поселке. Трудится рассказчик обычным рабочим на предприятии. Первый год после референдума, поделился спикер, было непросто. Пришлось привыкать к новым правилам, валюте и законам, отстаивать длинные очереди за документами.

Сейчас же все наладилось. Кроме того, повысилась зарплата, и подошла очередь на квартиру, за которой семья стояла с 1988 года. В поселке появился садик, теперь жена смогла пойти работать. Изменился и "внешний вид" населенного пункта — провели освещение, отремонтировали дороги и здания, для детей сделали площадки.

Поделился крымский татарин и тем, какое чувство испытывает по отношению к землякам, что сбежали после референдума, — стыд. Многие сейчас хотят вернуться или уже сделали это.

Ранее "Правда.Ру" передавала впечатления о Крыме пары из Украины. Они отметили качество дорог, однако возмутились тем, что надо соблюдать правила. Поразил гостей и изменившийся вид городов: отремонтированы детские площадки, обустроены места для прогулок. Ухаживают в российском Крыму и за памятниками.

Фото: Fotodom.ru/Комменрсантъ

Читайте также:

Крым: дорога в одну сторону