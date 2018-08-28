Студентам присвоят офицерские звания без службы в армии

Учащиеся вузов будут получать военную специальность, не проходя срочную службу. Такой эксперимент решили поставить в Сибири, пишут "Известия", ссылаясь на Минобороны.

У студентов, учеников институтов без военных кафедр, появится возможность поступить в учебные военные центры (УВЦ), которые есть при иных высших учебных заведениях. Так, первый центр уже открылся при Военно-инженерном институте Сибирского федерального университета. Там есть 2 военные кафедры, где примут студентов сторонних вузов.

Учащиеся должны будут раз в неделю приходить в УВЦ на учебу. После завершения им выдадут диплом, а также военный билет. В нем будет прописано звание и военно-учетная специальность выпускника. После присяги бывшие студенты получат звание сержантов или рядовых запаса.

Важно, такие выпускники не обязаны будут идти в армию. При желании они будут иметь возможность подписать контракт с ведомством, в первые месяцы оклад будет 20 000, плюс выплаты за съем жилья, надбавки и льготы. Далее зарплата будет расти и достигнет 70 000 рублей.

Планируется, что УВЦ откроются во всей России, платить за учебу будет Минобороны. Специалисты убеждены, такая практика способствует созданию кадрового резерва, а также снабдит регионы новыми рабочими местами.

Ранее "Правда.Ру" писала, что руководство Минобороны планирует упразднить военные кафедры в вузах, готовящих невостребованных в армии специалистов. "Армия меняется технически, поступает современная военная техника, и нужны подготовленные люди, которые могут с ней обращаться. Нет смысла обучать на военных кафедрах специалистов, которые получают, например, сельскохозяйственную специальность", — сказал тогда Первый зампред комитета Госдумы по обороне Сергей Жигарев.

Источник фото: mil.ru

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