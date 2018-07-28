Испугались народа: Дума отозвала проект о "закрытии" визовых центров

Сенатор Константин Косачев и депутат Госдумы Олег Морозов приняли решение отозвать законопроект об аккредитации визовых центров в Российской Федерации. По словам представителей туристической индустрии, закон этот ставил под угрозу существование абсолютно всех визовых центров в стране.
По словам парламентариев, они не отказываются от законопроекта — по их мнению, он все еще остается актуальным и правильным. Им пришлось на время отложить свою идею только из-за того "информационного шума", что поднялся вокруг законопроекта. По мнению Косачева и Морозова, россиян откровенно запугали и дезинформировали.
Напомним, что парламентарии предложили обязать компании, предоставляющие услуги по оформлению виз, проходить обязательную аккредитацию в Министерстве иностранных дел. Условия аккредитации были довольны жесткие — представители туристической индустрии заявили, что лишь единицы российский визовых центров смогли бы пройти ее. Предложенные Косачевым и Морозовым поправки, убеждены они, просто-напросто привели бы к массовому закрытию визовых центров по всей стране.
Так, пройти аккредитацию, например, смогли бы лишь те визовые центры, у которых есть филиалы как минимум в 20 субъектах Российской Федерации. Также законопроект бы вынудил закрыться те визовые центры, опыт работы которых в данной сфере составлял менее трех лет.
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