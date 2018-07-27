В России назвали имена убийц летчика Романа Филипова

Арестовать трех сирийцев, сбивших штурмовик Су-25, которым управлял майор Роман Филипов. Такую санкцию заочно выдал московский Басманный суд. Трагедия случилась над землей, которая контролировалась боевиками.

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О решении СМИ узнали от пресс-секретаря суда Юноны Царевой. Она пояснила, что следствие запрашивало для Сохта Тарека Наураса, Сохта Амера Иззата и Шрейбы Мурада Джумы заключение под стражу, и суд это удовлетворил.

Сирийским гражданам заочно предъявили обвинение в том, что они стали частью незаконного вооруженного формирования, а также издевались над останками павшего. Сейчас сирийцев объявили в международный розыск.

После того, как участники злодеяния предстанут пред российским судом, им предъявят обвинение по 4 статьям УК РФ.

Напомним, Су-25 сбили в феврале над сирийской провинцией Идлиб. Пилот катапультировался, однако погиб, сражаясь с террористами. Он взорвал себя, когда был окружен противниками. Читайте также:

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