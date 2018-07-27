Пьяный чиновник на внедорожнике на огромной скорости приехал сдаваться в полицию

Глава администрации сельского поселения Доброе Виталий Маликов прокатился в состоянии сильного алкогольного опьянения с превышением максимально допустимой скорости. Маликов пришел в полицию с повинной, отказавшись от медицинского освидетельствования, передает портал LipetskNews.

Toyota Land Cruiser чиновника находилась рядом с кафе, когда ее заметил липчанин Иван Золотарев. Как сказал очевидец, Маликов с другим чиновником в машине выпивали и закусывали. Через полчаса машина уехала с парковки на скорости около 130 км/ч.

Золотарев поехал вслед за нем. Маликов обнаружил преследование, сменил направление и через центральную площадь города поехал в отдел полиции.

Полицейские осуществили арест и принудительно удерживали его в помещении. Там Маликов позвонил знакомому депутату районного совета Александру Гарягину, который прибыл в участок для помощи другу. После разговора Маликов стал настаивать на анализе крови.

Очевидцы событий организованно пошли в администрацию с требованиями объяснить случившееся. Выяснилось, что с этого дня чиновник ушел в отпуск.