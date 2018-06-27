"Яндекс-Такси" и Gett заставят отвечать за пассажиров

Ответственность перед пассажирами должен нести агрегатор такси. Такое постановление принял пленум Верховного суда России.
Оно распространяется на те ситуации, когда договор заключен от имени агрегатора и когда пассажир, изучив рекламу, решил, что заключает договор именно с ним.
В решении сказано, что тот, к кому обращались за услугой, ответственен за пассажира и багаж. Значит, он же будет отвечать за вред, который был причинен во время перевозки.
Юристы поддержали это постановление, так как оно на стороне потребителя и помогает найти того, кто виновен в причинении вреда во время поездки.
Ранее "Правда.Ру" писала, что агрегаторы стремились переложить вину за причиненный ущерб на водителей, так как компания лишь предоставили сведения. Перевозчики же обязаны нести ответственность за поступки, словно совершили их сами.
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