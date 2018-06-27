Валежник, ягоды, грибы: как россиянам разбогатеть в 2018-м

На фоне повышения пенсионного возраста рискует пройти незамеченной новость о том, что россиянам наконец-то разрешили продавать грибы и ягоды. Собирать-то их можно было всегда, а вот продавать — ни-ни.
Законопроект, что разрешит гражданам Российской Федерации зарабатывать на жизнь с продажи дикорастущих ягод и грибов, находится в разработке Госдумы. Напомним, что законопроект в плане излюбленного хобби россиян изменит многое. Так, например, чтобы законно промышлять продажей ягод и грибов, необходимо было арендовать участок леса как минимум на 10 лет. Данная норма закреплена в Лесном кодексе РФ.
Теперь же, при условии принятия закона, все будет гораздо проще — гражданам разрешат зарабатывать на продаже лесных ягод и грибов ничего не арендуя, но легальным путем.
Глава комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев сообщил, что документ будет внесен на рассмотрение в сентябре. Николаев отметил, что пока что россияне могут собирать ягоды и грибы только для себя, а никак не на продажу.
В этой связи вспоминается законопроект, изданный несколько месяцев назад. Документ позволил собирать гражданам России валежник. Раньше было нельзя, а теперь можно. Отметим, что деревенские жители теперь могут использовать валежник в виде сухого топлива.
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