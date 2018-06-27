Власть признала: до пенсии доживут далеко не все

Институт демографии Высшей школы экономики подтвердил то, чего так боится большинство россиян. С помощью исследования удалось узнать, что около 18 % мужчин и 7 % женщин могут просто-напросто не дожить до своей заслуженной пенсии.

Фото: Fotodom.ru

На данный момент вероятность дожить до тех заветных лет, когда можно будет отдохнуть от работы и всего с нею связанного, у российских мужчин составляет от 82 до 96%. Женщинам в этом плане повезло, у них шансов чуть больше — от 93 до 99%.

Российское правительство отмечало, что повышение пенсионного возраста будет происходить постепенно, в течение десятилетий. Это, наверное, единственный плюс предстоящей реформы, если говорить откровенно. И не плюс даже, а какой-никакой, но все же приятный бонус от правительства.

Но вернемся к разговору о том, кто же из нас доживет до пенсии. Шансы не умереть до своего выхода на заслуженный отдых у ныне живущих потенциальных пенсионеров ежегодно снижается. Например, для мужчин 1959 года рождения вероятность дожития до нового пенсионного возраста составляет 95,8%, а для родившихся в 1960 году намного меньше, уже 91,7%. Для тех же, кто родился, например, в году 1961, шанс дожить до пенсии уже 88,9%. У рожденных в 1962 году — 85,6%.

Вот такая грустная и беспросветная статистика. Хотя, с другой стороны, приятно, когда о тебе заботится государство. Вот депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров, например, выступил с предложением хоронить тех граждан, что не доживут до пенсии, за счет государства. Согласитесь, вроде как мелочь, а приятно — заботятся еще в нашей стране о своих гражданах.

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