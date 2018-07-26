ФСБ и ЦПЭ пришли с обыском к президенту СССР

В рамках расследования об экстремизме сотрудники ФСБ провели обыски в квартире президента самопровозглашенного «СССР» Сергея Тараскина и его единомышленника Александра Соловьева, сообщает РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Изъяты аудио- и видеоматериалы о деятельности организации „СССР", уставные документы, печати, типографская продукция», - рассказал собеседник РБК.
По словам информатора, в обысках квартиры в Зеленограде, помимо сотрудников ФСБ, принимали участие полицейские из городского Центра «Э».
В 2010 году стоматолог Сергей Тараскин провозгласил себя президентом СССР, верховным главнокомандующим СССР, президентом и верховным главнокомандующеим РСФСР, а также императором и главнокомандующим Российской империи. У Тараскина есть несколько десятков последователей, которые считают себя гражданами СССР и даже получили от него советующую справку.
«Больше 18 лет эта должность была свободна, никто из солдат и офицеров Советской армии, которые должны были исполнить собственную воинскую присягу, на эту должность не вступал», - заявил Тараскин в ходе судебного заседания.
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