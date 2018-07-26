За романтикой - в Чебоксары, а не в Париж: в городе установили копию Эйфелевой башни

Теперь рядом с железно-дорожным полотном в Чебоксарах будет красоваться копия Эйфелевой башни, которая является символом романтики во всем мире.
Торжественное открытие достопримечательности намечено на день города. Высота чебоксарского монумента достигает 20 метров.
"Башню начинали изготавливать на заводе еще в октябре прошлого года. Высота основания металлоконструкции составляет 3 метра, вторая секция 4,5 метра, третья секция 8 метров, над ней возвышается имитация телемачты длиной в 4 метра. Полюбоваться красотой можно в районе ОЖДХ", - сообщают местные СМИ со ссылкой на народного корреспондента.
Ко дню открытия около чебоксарской башни появятся ограждения. Также ее украсят иллюминацией. Станет ли город новым Парижем? Время покажет.
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