За романтикой - в Чебоксары, а не в Париж: в городе установили копию Эйфелевой башни

Теперь рядом с железно-дорожным полотном в Чебоксарах будет красоваться копия Эйфелевой башни, которая является символом романтики во всем мире.

Фото: Владислава Смирнова

Торжественное открытие достопримечательности намечено на день города. Высота чебоксарского монумента достигает 20 метров.

"Башню начинали изготавливать на заводе еще в октябре прошлого года. Высота основания металлоконструкции составляет 3 метра, вторая секция 4,5 метра, третья секция 8 метров, над ней возвышается имитация телемачты длиной в 4 метра. Полюбоваться красотой можно в районе ОЖДХ", - сообщают местные СМИ со ссылкой на народного корреспондента.

Ко дню открытия около чебоксарской башни появятся ограждения. Также ее украсят иллюминацией. Станет ли город новым Парижем? Время покажет.