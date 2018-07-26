Власти могут закрыть для россиян все визовые центры

Обязательная аккредитация компаний, управляющих визовыми центрами на территории России, требует почти невыполнимых условий и ставит риск закрытия всех визовых центров и появления очередей в консульствах, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

"Сегодня в России работают шесть компаний, управляющих визовыми сервисными центрами под брендами VFS Global, GVCW - СВЦ Греции, VMS - Италия, BLS - Испания, Индия, TLS - Великобритания, Швейцария, Бельгия, Pony Express. Сведения о каждой содержатся в госреестре юридических лиц и опубликованы в открытых источниках", - сказала Тюрина в беседе с агентством.

Инциаторами внесения изменений в ФЗ-114 "О порядке выезда и въезда в РФ" стали депутаты "Единой России". Предполагается, что заниматься аккредитацией всех компаний, оказывающих россиянам посреднические услуги при оформлении, будет МИД России.

Получить аккредитацию смогут те визовые центры, у которых есть филиалы (представительства) в не менее чем 20 субъектах РФ. Строго проверяться будет и доля иностранного капитала, которая не может превышать 20%. Обязательно наличие у заявителя технических средств для обработки конфиденциальной информации (в том числе биометрических персональных данных), сертифицированных в соответствии с законодательством РФ. Кроме того, требуется не менее чем трехлетний опыт работы в сфере сбора и обработки документов для получения визы от имени дипломатических миссий и консульских представительств.

"Критерии выдачи аккредитации сейчас таковы, что ни один из действующих операторов ВЦ получить ее не сможет", - отметила Тюрина.

"Посольствам и консульствам будет проще закрыть визовые центры в России, чем найти подрядчиков, отвечающих новым требованиям закона. А визы будут оформлять по старинке - в собственном визовом отделе, часто единственном на всю огромную страну. А значит, и туристы, и туроператоры рискуют вернуться к практике начала "нулевых", когда получение виз всякий раз становилось незабываемым квестом", - заключила пресс-секретарь.