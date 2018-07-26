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Поверим? Власти клянутся - невыплат пенсий "как в 90-ые" не будет

Россия

Непопулярная в народе пенсионная реформа продолжает тревожить умы большинства россиян. Так, многие из них боятся повальной невыплаты пенсий, как в 90-ые годы прошлого века.

Поверим? Власти клянутся - невыплат пенсий
Фото: Fotodom.ru

Российское правительство же гарантирует, что подобного больше не повторится. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, государство сделает все возможное, чтобы выплата пенсий осуществлялась в соответствии с законодательством.

Валентина Матвиенко также признала, что пенсионная реформа — одна из самых обсуждаемых тем этого года. Отметим, что председатель Совета Федерации назвала готовящийся законопроект "изменениями в пенсионном законодательстве". Так российский истеблишмент пытается сгладить тот негативный фон, что появился вокруг, возможно, самого непопулярного у россиян за последний десяток лет законопроекта.

Матвиенко также попыталась заострить внимание на том, что пенсионная реформа — это не столько повышение пенсионного возраста, сколько целый комплекс мер, направленный на повышение уровня жизни и комфорта россиян.

Напомним, что предложенный российским правительством законопроект предлагает повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Законопроект этот, кстати, понемногу превращается из призрачной угрозы в суровую реальность — так, 19 июля он уже прошел первые чтения в Государственной думе.

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Пенсия — источник тревоги?
Темы Россия пенсия Госдума законопроект
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