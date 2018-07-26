Поверим? Власти клянутся - невыплат пенсий "как в 90-ые" не будет

Непопулярная в народе пенсионная реформа продолжает тревожить умы большинства россиян. Так, многие из них боятся повальной невыплаты пенсий, как в 90-ые годы прошлого века.
Российское правительство же гарантирует, что подобного больше не повторится. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, государство сделает все возможное, чтобы выплата пенсий осуществлялась в соответствии с законодательством.
Валентина Матвиенко также признала, что пенсионная реформа — одна из самых обсуждаемых тем этого года. Отметим, что председатель Совета Федерации назвала готовящийся законопроект "изменениями в пенсионном законодательстве". Так российский истеблишмент пытается сгладить тот негативный фон, что появился вокруг, возможно, самого непопулярного у россиян за последний десяток лет законопроекта.
Матвиенко также попыталась заострить внимание на том, что пенсионная реформа — это не столько повышение пенсионного возраста, сколько целый комплекс мер, направленный на повышение уровня жизни и комфорта россиян.
Напомним, что предложенный российским правительством законопроект предлагает повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Законопроект этот, кстати, понемногу превращается из призрачной угрозы в суровую реальность — так, 19 июля он уже прошел первые чтения в Государственной думе.
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