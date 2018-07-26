Не голосовавший за пенсию депутат Железняк ушел в отставку

Замсекретаря генсовета «Единой России» Сергей Железняк отсутствовал на голосовании по повышению пенсионного возраста, так как в этот день взял больничный. Позже стало известно, что он написал заявление об отставке, которое партия планирует одобрить, передает РБК со ссылкой на анонимные источники.

Фото: Pravda.Ru

Официально решение может быть принято на ближайшем заявлении генсовета. Несмотря на то, что руководство партии готово принять отставку Железняка, исключать из партии его не собираются.

Сергей Железняк отсутствовал на заседании Госдумы 19 июля, когда принимался в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста. Официальная причина отсутствия - больничный. Источники «Дождя» связали отсутствие Железняка с нежеланием поддерживать законопроект и утверждали, что неявка может грозить ему отставкой с партийного поста.

Отмечается, что незадолго до голосования у Железняка был разговор с секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком, заявил один из собеседников РБК в партии и подтвердил другой источник в «Единой России». После разговора он и написал заявление, однако желание покинуть пост было личной инициативой и стало сюрпризом для руководства партии, отмечают источники.

За законопроект, помимо Железняка, не голосовали еще четыре единоросса. 328 депутатов поддержали законопроект. Все непроголосовавшие также отсутствовали на заседании. Виталий Милонов объяснял неявку отпуском «по уходу за детьми», помощник Вячеслава Фетисова - командировкой депутата, помощники Николая Борцова и Дмитрия Юркова - болезнью. Единственный депутат от партии власти, кто проголосовал против законопроекта, - Наталья Поклонская.