Посол РФ в Минске: нападение на Белоруссию будет означать войну с Россией

Посол России в Белоруссии Михаил Бабич заявил, что любые военные вторжения на территорию страны Россия будет расценивать как посягательство на свой суверенитет, и примет ответные меры. Бабич отметил, что на территории республики находится группировка российских войск, которая готова отразить любой внешний удар. Так посол прокомментировал факт создания американской военной базы на территории Польши.

Напомним, ранее польские СМИ сообщили о готовности польских властей выделить около $2 млрд для строительства регулярной американской военной базы. В сентябре текущего года, польский лидер Анджей Дуда обратился к президенту Америки с просьбой создать в государстве группировку американских войск в качестве противовеса "российской угрозе".

Дональд Трамп ответил, что всерьез задумывается о присутствии американского контингента в Польше, однако окончательное решение еще не принято.

Ранее "Правда.Ру" публиковала заявление Александра Лукашенко о намерениях России присоединить к себе Белоруссию.

Фото: premier.gov.ru

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