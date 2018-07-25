Уральские выпускники написали письмо Путину после провала ЕГЭ по английскому

Инциативная группа из выпускников школ, которые набрали 0 баллов за эссе в ЕГЭ по английскому языку, планируют подать в суд. В сети появились петиция и открытое обращение к президенту России Владимиру Путину.

Фото: Fotodom.ru

«Дети столкнулись с несправедливостью „системы" с первого же шага во взрослую жизнь, мы должны их защитить», - сказала «URA.RU» преподаватель английского языка и автор петиции Наталья Рис.

По словам Рис, выпускники были вынуждены обратиться к президенту после того, как с «потерпевшими» выпускниками не связались ни Федеральный институт педагогических измерений, ни Рособрнадзор. «Реакции от них не было никакой», - отметила представитель выпускников.

«Если потребуется пойти в суд - и это сделаем. Нельзя дать этой теме стихнуть. Наши дети столкнулись с несправедливостью, их труд оказался обесценен», - подчеркнула Рис, добавив, что поводом для судебных разбирательств уже стало безосновательно обнуленные результатов эссе. «Если мы не получим ответа от властей, мы будем думать о дальнейших действиях», - уточнила собеседница.