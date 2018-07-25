Власти Воронежа попросили не бомбить город в соцсетях

Представители властей Воронежа заявили о том, что мем "бомбить Воронеж" больше не популярен. Об этом сообщает TJ.

Фото: Fotodom.ru

Чиновники считают, что шутка не представляет никакой угрозы для инвестиций в регион. На просторах сети город определяет прежде всего хештег #хочувВоронеж, утверждают власти.

"Стоит отметить, что среди населения активно тиражируется хештег #хочувВоронеж. Это делается для того, чтобы любой человек, где бы он ни находился, захотел приехать в Воронеж", - рассказали русской службе BBC в администрации.

При этом BBC подчеркивает, что местные жители часто используют метку во время празднования на городских мероприятиях или с сарказмом.

Мему "бомбить Воронеж" уже около 10 лет. Тогда, в 2008 году, один из местных депутатов сделал следующее заявление: "Сумма, выделенная на Южную Осетию, в три раза больше, чем вся Воронежская область получает за три года. Разбомбите лучше Воронеж, мы хоть дороги нормальные построим".

Ранее "Правда.Ру" писала, американские военные сейчас открыто эксплуатируют в целях пропаганды изображения и мемы войны.

В основном, Центр управления мемами будет заниматься ими в интересах национальной безопасности Соединенных Штатов. Финкельштейн уже тогда увидел будущее, в котором оружие и бомбы заменены слухами, цифровыми фальшивками и социальной инженерией.

По сути, президентские выборы 2016 года в США были сформированы волатильным сочетанием поддельных новостей, иностранного вмешательства, подделанных изображений, массовых утечек электронной почты и даже мультяшного мема (Pepe The Frog), не говоря уже о консервативном новостном сайте под названием Infowars.