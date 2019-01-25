В Кремле раскрыли подробности разговора Путина и Мадуро

25 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам детали телефонных переговоров между президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и Владимиром Путиным, которые состоялись днем ранее.
В беседе с журналистами Дмитрий Песков отметил, что лидеры двух стран не затрагивали тему военной и экономической помощи для Венесуэлы.
Напомним, переговоры между Владимиром Путиным и Николасом Мадуро состоялись в телефонном режиме 24 января. Российский лидер выразил поддержку законноизбранным властям Венесуэлы и сообщил, что надеется на урегулирование внутриполитического кризиса, который был спровоцирован извне третьими силами.
Также Владимир Путин осудил грубые вмешательства других стран во внутренние дела Венесуэлы. По мнению Путина, это попирает основополагающие нормы международного права. Президент России пояснил, что решить конфликт в Венесуэле можно только конституционным путем, поэтому сторонам конфликта необходимо начать диалог.
В свою очередь Николас Мадуро рассказал Владимиру Путину о возможных последствиях политического кризиса в стране и поблагодарил Российскую Федерацию за поддержку конституционного режима.
Напомним, "Правда.Ру" публиковала аналитический материал, в котором рассматривала деятельность США на территории Венесуэлы с целью свержения текущего режима Николаса Мадуро.
Позже "Правда.Ру" сообщала читателям о известном футболисте Диего Марадоне, который публично поддержал Николаса Мадуро в социальных сетях. Ранее футболист неоднократно поддерживал Мадуро, так как состоит с ним в дружеских отношениях.
Также "Правда.Ру" рассказывала о заявлении Министерства иностранных дел России, в котором считают, что военная интервенция в Венесулэу закончится катастрофой для России.
Ранее "Правда.Ру" приводила мнение заведующего кафедрой международных отношений и внешней политики России МГИМО МИД РФ Бориса Мартынова, который считает, что России нельзя вмешиваться в венесуэльский кризис.
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