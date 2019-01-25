В МВД заявили о 5 тысячах иностранцах-нелегалах, оставшихся после ЧМ-2018

25 января заместитель начальника миграционного управления МВД России Андрей Каюшкин рассказал журналистам о болельщиках-нелегалах, которые воспользовались паспортами болельщика для незаконного пребывания на территории РФ.
По словам Каюшкина, в России сейчас находится более 5 тысяч иностранных болельщиков, которые воспользовались системой FAN ID для пересечения границы. Он также отметил, что за время проведения Чемпионата мира по футболу на территорию РФ въехало 650 тысяч иностранных болельщиков. Почти все из них законопослушно покинули территорию России после окончания мундиаля.
"Однако есть и такие болельщики, которые пожелали нарушить законодательство России. На конец 2018 года таких иностранцев было около 12 тысяч. Благодаря успешной работе ФСБ эту цифру удалось сократить до 5,5 тысяч", — сообщил Каюшкин.
Андрей Каюшкин добавил, что к 30 марта 2019 года МВД планирует выдворить всех иностранных болельщиков, которые незаконно находятся в России.
Напомним, "Правда.Ру" публиковала мнение политолога, писателя, публициста и генерального директора Центра политической информации Алексея Мухина в рамках авторской программы главного редактора "Правды.Ру" Инны Новиковой "Необычная неделя". По словам Мухина, Россия хоть и не футбольная страна, но чемпионат мира нам очень нужен и важен по многим причинам.
Фото: ru. fifa.com
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