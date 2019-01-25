"Голос Кремля" предложил отправить войска в Венесуэлу

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что необходимо отправить российских военных в Венесуэлу, где наблюдается нестабильная политическая обстановка. По мнению политика, Россия должна продемонстрировать Западу, что она готова побеждать в любой точке мира, а не только в Сирии.
Главной задачей, которую необходимо будет выполнить российским военным — поддержать действующего президента Николаса Мадуро, и не дать оппозиционным силам организовать государственный переворот.
Также Владимир Жириновский посоветовал Николасу Мадуро ввести в стране военное положение, начать арестовывать всех, кто выступает за смену власти, и обратиться за военной помощью к Российской Федерации.
"Представьте что будет, если в воздушном пространстве Венесуэлы появятся российские бомбардировщики Ту-22. Все остальные страны тут же передумают совать свой нос в дела Венесуэлы. Я уже не говорю о наших подлодках, которые могут всплыть у берегов Венесуэлы. Мы должны всему миру показать, что можем молниеносно развертывать нашу военную мощь в любой точке мира", — сказал Жириновский.
Напомним, "Правда.Ру" приводила мнение экспертов, которые считают, что Владимир Жириновский — "голос Кремля". Через лидера ЛДПР Кремль тестирует все идеи, которые не может сразу выдавать от своего лица.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о заявлении Владимира Жириновского, который хочет покинуть политику.
Фото: vk.com/ Владимир Жириновский
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