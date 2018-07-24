Госдума на заседании во вторник приняла в третьем, окончательном, чтении правительственный закон о повышении с 1 января 2019 года НДС с 18% до 20%, сообщает "Интерфакс".
Правительство внесло документ был внесен в Госдуму 16 июня. Дополнительные 2% НДС позволят пополнить государственную казну на 620 млрд рублей в год, говорится в финансово-экономическом обосновании к закону.
Планируется установить на постоянной основе тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в 22% (в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования) и 10% - свыше максимальной допустимой величины.
Сейчас закон предполагает закрепление регрессивной шкалы страховых пенсионных взносов. Тариф для исчисления взноса зависит от получаемой гражданином заработной платы. Если она ниже 85 тыс. рублей в месяц, то размер тарифа составляет 22%, если выше, то с превышения уплачивается взнос по ставке 10%. При этом предполагалось, что с 1 января 2021 года тариф вырастет до 26% и 10% соответственно.
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